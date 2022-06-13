У Шольца не подтверждают визит в Украину на этой неделе

Правительство Германии не может подтвердить планы по визиту канцлера Олафа Шольца в Украину, который, по данным СМИ, должен состояться на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отметим, итальянская газета La Stampa ранее сообщила, что Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и итальянским премьером Марио Драги должны посетить Киев в четверг, 16 июня.

"Мы до сих пор этого не подтверждаем", - заявил представитель немецкого правительства.

Шольц еще не был в Украине с начала войны, за что подвергся критике за границей за свою осторожность в поставках тяжелого вооружения. Внутри страны возросло недовольство его политикой со стороны партнеров по коалиции.