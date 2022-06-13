ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Шольца не підтверджують візит до України цього тижня

Новость на русском →
Берлін, Понеділок 13 червня 2022 16:47
У Шольца не підтверджують візит до України цього тижня Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Уряд Німеччини не може підтвердити плани щодо візиту канцлера Олафа Шольца в Україну, який, за даними ЗМІ, має відбутися цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначимо, італійська газета La Stampa раніше повідомила, що Шольц разом з президентом Франції Еммануелем Макроном та італійським прем'єром Маріо Драгі мають відвідати Київ у четвер, 16 червня.

"Ми досі цього не підтверджуємо", - заявив представник німецького уряду.

Шольц ще не був в Україні з початку війни, за що піддався критиці за кордоном за свою обережність у поставках важкого озброєння. Всередині країни зросло невдоволення його політикою з боку партнерів по коаліції.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили про плани Шольца відвідати Україну до саміту лідерів "Великої сімки", який пройде 26-28 червня.

Також стало відомо, що у Еммануеля Макрона немає чітких планів відвідувати Київ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Візит в Україну Олаф Шольц
NEWS
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає