У Шольца допустили передачу танков Украине на фоне успехов ВСУ

"Ни одна страна сейчас не поставляет западные основные боевые танки. Такое решение на данный момент. И это сейчас должно быть обсуждено между главами государств и правительств с учетом требований со стороны Украины, также с учетом успехов, которых Украина достигла сейчас, какими могут быть следующие шаги для поддержки этой страны", - отметил Клингбайль.

При этом эксперт по внешней политике СДПГ и председатель комитета по иностранным делам Бундестага Михаэль Рот также призвал начать поставки нового оружия для украинских военных.

"В этой новой фазе войны Украина нуждается в оружии, которое позволит ей освободить оккупированные Россией территории и держать их под постоянным контролем. Запад, особенно США, Германия, Франция и Польша, должны быстро скоординировать свои действия и адаптировать свои поставки к новой ситуации", - заявил Рот.