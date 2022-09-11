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У Шольца допустили передачу танків Україні на тлі успіхів ЗСУ

Фото: у Шольця допустили передачу танків Україні на тлі успіхів ЗСУ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Німеччині вважають, що союзникам України необхідно провести переговори щодо поставок танків для ЗСУ, враховуючи успішні дії українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля, яку наводить Bild.

"Жодна країна зараз не поставляє західні основні бойові танки. Таке рішення на даний момент. І це зараз має бути обговорено між головами держав і урядів з урахуванням вимог з боку України, також з урахуванням успіхів, яких Україна досягла зараз, якими можуть бути наступні кроки для підтримки цієї країни", - зазначив Клінгбайль.

При цьому експерт із зовнішньої політики СДПН і голова комітету у закордонних справах Бундестагу Міхаель Рот також закликав почати поставки нової зброї для українських військових.

"У цій новій фазі війни Україна потребує зброї, яка дозволить їй звільнити окуповані Росією території і тримати їх під постійним контролем. Захід, особливо США, Німеччина, Франція і Польща, повинні швидко скоординувати свої дії і адаптувати свої поставки до нової ситуації", - заявив Рот.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що Україна з перших днів російського вторгнення піднімає перед партнерами питання про передачу українській армії танків і літаків. Втім, це політичне рішення і воно досі не прийнято.

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