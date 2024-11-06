Шольц звільнив міністра фінансів на тлі можливості розпаду коаліції, - Bild

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відправив у відставку міністра фінансів Крістіана Лінднера. У країні є можливість розпаду коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.
За даними видання, Шольц звільнив Лінднера близько 20:30. Це означає, що Вільна демократична партія (ВДП), членом якої є міністр фінансів, виходить із "світлофорної" коаліції. Вона також складається із Соціал-демократичної партії Німеччини (партії Шольца) та партії "зелених".
Bild уточнює, що Шольц, ймовірно, випередив ВДП, оскільки партія планувала розірвати коаліційну угоду із СДПН та "зеленими", а також відкликати своїх міністрів.
До речі, за інформацією німецьких ЗМІ, на сьогоднішній кризовій зустрічі Лінднер пропонував Шольцу провести дострокові вибори до Бундестагу, але канцлер відмовився від такого кроку.
Варто зауважити, що раніше німецькі ЗМІ написали про можливість розпаду "світлофорної" коаліції у Німеччині та дострокових парламентських виборів.
Причиною стало те, що у проекті бюджету Німеччини на 2025 рік є дефіцит понад 13 млрд євро і партії коаліції не можуть погодити, як вийти із такої ситуації.
До речі, нещодавно міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва пообіцяла, що її країна виділить 200 млн. євро на гумодопомогу Україні .
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