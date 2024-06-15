Шольц: так званий "мирний план" Путіна щодо України несерйозний

Шольц зробив відповідну заяву перед початку саміту миру України у Швейцарії. Він назвав так званий "мирний план" Путіна несерйозним.

"У той же час Путін також показав, що його насправді цікавить: класичне імперіалістичне завоювання землі. Він застосував велику військову силу і розпочав жорстоку війну", - сказав канцлер Німеччини.

Як зазначив Шольц, за "імперіалістичну мрію" російський диктатор прийняв те, що сотні тисяч російських солдатів загинуть або будуть поранені.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною та заявив про "ще одну реальну мирну пропозицію". Детальніше про ультиматуми Путіна - за посилання.

Саміт миру

Сьогодні у Швейцарії стартує саміт миру України. Він проходить на курорті Бюргеншток поблизу міста Люцерн.

У саміті візьмуть участь представники близько 100 країн та міжнародних організацій. Головними темами будуть три питання з української формули миру.