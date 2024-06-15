Шольц: так называемый "мирный план" Путина по Украине несерьезный

Предложения российского диктатора Владимира Путина о начале так называемых мирных переговоров с Украиной - несерьезны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в интервью ZDF.
Шольц сделал соответствующее заявление перед началом саммита мира Украины в Швейцарии. Он назвал так называемый "мирный план" Путина несерьезным.
"В то же время Путин также показал, что его действительно интересует: классическое империалистическое завоевание земли. Он применил большую военную силу и начал жестокую войну", - сказал канцлер Германии.
Как отметил Шольц, за "империалистическую мечту" российский диктатор принял, что сотни тысяч российских солдат погибнут или будут ранены.
Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной и заявил о "еще одном реальном мирном предложении". Детальнее об ультиматумах Путина - по ссылке.
Сегодня в Швейцарии стартует саммит мира Украины. Он проходит на курорте Бюргеншток вблизи города Люцерн.
В саммите примут участие представители около 100 стран и международных организаций. Главными темами будут три вопроса по украинской формуле мира.
Детальнее об украинском саммите мира и его главных задачах - в материале РБК-Украина.
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