Шольц зробив заяву про Україну перед відправкою на саміт G20

Він написав, що було б ілюзією з боку російського диктатора Володимира Путіна вважати, що підтримка України ослабне. Таким чином, Шольц запустив меседж перед зустріччю G20, на якій він буде безпосередньо присутній.

"Україна може розраховувати на багатьох друзів у світі - особливо на Німеччину. З боку Путіна було б ілюзією вважати, що наша підтримка ослабне. Це важливе послання для зустрічі G20, на яку я зараз прямую", - йдеться у його публікації.