Шольц зробив заяву про Україну перед відправкою на саміт G20

Вже завтра у Бразилії розпочнеться саміт лідерів країн G20, де зокрема обговорюватиметься російсько-українська війна. Україна, у свою чергу, може розраховувати на багатьох друзів, особливо на Німеччину.
Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.
Він написав, що було б ілюзією з боку російського диктатора Володимира Путіна вважати, що підтримка України ослабне. Таким чином, Шольц запустив меседж перед зустріччю G20, на якій він буде безпосередньо присутній.
"Україна може розраховувати на багатьох друзів у світі - особливо на Німеччину. З боку Путіна було б ілюзією вважати, що наша підтримка ослабне. Це важливе послання для зустрічі G20, на яку я зараз прямую", - йдеться у його публікації.
Нагадаємо, у середу 13 листопада президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому зверненні, що позицію України на саміті G20 буде представлено у всіх відповідних дискусіях. Про це він сказав після розмови із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
"І також обговорили підготовку зустрічі G20 у Бразилії - вже наступного тижня. Домовляємося з партнерами, щоб позиція України була представлена у всіх відповідних дискусіях. Тільки разом світ здатний гарантувати справді надійний мир та тривалий спокій для міжнародних відносин", - зазначив президент.
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