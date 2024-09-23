Шольц про зняття обмежень на удари вглиб Росії: несумісно з моєю особистою позицією

Глава німецького уряду заявив, що його країна в контексті допомоги Україні "зосереджена на тому, що справді допомагає і що необхідно".

"Це також включає той факт, що Німеччина не зніматиме обмеження щодо дальності (ударів - ред.). Це несумісно з моєю особистою позицією", - додав Шольц.

Він також закликав ЄС швидко надати Україні обіцяну фінансову допомогу у розмірі 35 мільярдів євро. За словами канцлера, це важливо, щоб партнери з Канади, США, Великої Британії та Японії також могли зробити свій внесок.