Шольц про зняття обмежень на удари вглиб Росії: несумісно з моєю особистою позицією

Німеччина не зніматиме обмежень на українські удари в глиб території Росії. Такою є позиція уряду ФРН.
Про це перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Глава німецького уряду заявив, що його країна в контексті допомоги Україні "зосереджена на тому, що справді допомагає і що необхідно".
"Це також включає той факт, що Німеччина не зніматиме обмеження щодо дальності (ударів - ред.). Це несумісно з моєю особистою позицією", - додав Шольц.
Він також закликав ЄС швидко надати Україні обіцяну фінансову допомогу у розмірі 35 мільярдів євро. За словами канцлера, це важливо, щоб партнери з Канади, США, Великої Британії та Японії також могли зробити свій внесок.
Варто зауважити, що Німеччина так і не надала Україні далекобійної зброї, незважаючи на постійні заклики Києва.
Українські чиновники просили ФРН про постачання далекобійних авіаційних ракет Taurus, які можуть бити по цілях у радіусі 500 кілометрів. Але канцлер Олаф Шольц виступив проти постачання.
Зокрема, глава німецького уряду побоювався, що українські захисники нібито можуть використовувати такі ракети для завдання ударів по Москві.
Більш детально про те, чи могли б поставки таких ракет змінити хід війни в Україні, - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.