Шольц о снятии ограничений на удары вглубь России: несовместимо с моей личной позицией

Глава немецкого правительства заявил, что его страна в контексте помощи Украине "сосредоточена на том, что действительно помогает и что необходимо".

"Это также включает в себя тот факт, что Германия не будет снимать ограничения по дальности (ударов - ред.). Это несовместимо с моей личной позицией", - добавил Шольц.

Он также призвал ЕС быстро предоставить Украине обещанную финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро. По словам канцлера, это важно, чтобы наши друзья партнеры из Канады, США, Великобритании и Японии также могли внести свой вклад.