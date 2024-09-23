Шольц о снятии ограничений на удары вглубь России: несовместимо с моей личной позицией

Германия не будет снимать ограничений на украинские удары вглубь территории России. Такова позиция правительства ФРГ.
Об этом перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Глава немецкого правительства заявил, что его страна в контексте помощи Украине "сосредоточена на том, что действительно помогает и что необходимо".
"Это также включает в себя тот факт, что Германия не будет снимать ограничения по дальности (ударов - ред.). Это несовместимо с моей личной позицией", - добавил Шольц.
Он также призвал ЕС быстро предоставить Украине обещанную финансовую помощь в размере 35 миллиардов евро. По словам канцлера, это важно, чтобы наши друзья партнеры из Канады, США, Великобритании и Японии также могли внести свой вклад.
Стоит заметить, что Германия так и не предоставила Украине дальнобойное оружие, несмотря на постоянные призывы Киева.
Украинские чиновники просили ФРГ о поставках дальнобойных авиационных ракет Taurus, которые могут бить по целям в радиусе 500 километров. Но канцлер Олаф Шольц выступил против поставок.
В частности, глава немецкого правительства опасался, что украинские защитники якобы могут использовать такие ракеты для нанесения ударов по Москве.
Более детально о том, могли бы поставки таких ракет изменить ход войны в Украине, - в материале РБК-Украина.
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