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Шольц знову виступив проти передачі Україні винищувачів і закликав уникнути ескалації

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина не буде передавати Україні сучасні винищувачі, аби не "підвищувати ставки". Крім того, Берлін бажає уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Tagesspiegel.

Очільник німецького уряду зазначив, що його ставлення до постачання Україні бойових літаків не змінилося. При цьому Шольц застеріг від "вступу в постійну конкуренцію за підвищення ставок, коли йдеться про системи озброєння".

"Якщо в Німеччині розпочнуться чергові дебати після того, як щойно було ухвалено рішення (про постачання Україні танків Leopard 2, - ред.), це справить несерйозне враження і підірве довіру громадян до державних рішень", - сказав Шольц.

При цьому канцлер Німеччини додав, що його задача "зробити все, щоб війна Росії проти України не перетворилася на війну між Росією та НАТО".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що хоче і надалі підтримувати діалог з російським диктатором Володимиром Путіним.

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НАТОРосійська ФедераціяВійськова допомогаОлаф Шольц