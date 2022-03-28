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Шольц про заяву Байдена: у НАТО немає мети змінити владу в Росії

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Берлін, Понеділок 28 березня 2022 01:28
Шольц про заяву Байдена: у НАТО немає мети змінити владу в Росії Фото: Олаф Шольц, новий канцлер Німеччини (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Північноатлантичний альянс не ставить собі за мету зміну влади в Росії. Дане питання не розглядається навіть у політиці, обраній НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ARD.

Шольц прокоментував виступ напередодні в Польщі президента США Джо Байдена. Американський лідер заявив, що"Путін не може залишатися при владі".

"Це не є нашою метою. Ми єдині в тому, що зміна режиму в Росії не стоїть на порядку денному і не є метою політики, яку ми ведемо", - підкреслив канцлер.

Раніше Кремль відреагував на заява президента США Джо Байдена про те, що Володимир Путін "не може залишатися при владі", заявивши, що росіяни самі повинні вибирати собі президента.

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