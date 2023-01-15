Шольц заявив про здатність Німеччини пережити зиму без енергетичної кризи

Цей термінал СПГ у Любміні розпочав роботу у суботу, 14 січня, у північно-східній землі Мекленбург-Передня Померанія. А перший свій термінал Німеччина відкрила у грудні минулого року у Вільгельмсхафені на північному заході. Планується, що незабаром буде введено в експлуатацію і третій термінал, розташований у північному місті Брунсбюттель.

"Ми переживаємо цю зиму, це помічають усі оселі, газопостачання не постраждало", - сказав Шольц на відкритті нового терміналу.

Канцлер Німеччини також заявив, що в країні не було економічної кризи, додавши, що це сталося завдяки здатності уряду швидко відновити енергетичну інфраструктуру, забезпечити нові джерела газу та впровадити програми допомоги на мільярди євро.

Зазначимо, що повномасштабне вторгнення РФ до України та запровадження міжнародною спільнотою санкцій проти країни-агресора змусили Німеччину розірвати відносини з найбільшим постачальником газу, і ФРН перестала покладатися на російське "блакитне паливо".

Так, тільки в 2021 році Німеччина отримала близько 60 мільярдів кубометрів природного газу по газопроводу "Північний потік-1", що нині не існує, який проходив дном Балтійського моря і постачав російський газ у ФРН до того, як Росія призупинила його подачу у вересні 2022 року, пославшись на нібито проблеми з обладнанням.

Незабаром після цього трубопроводи Nord Stream 1 і Nord Stream 2, які ще не використовувалися, зазнали саботажу внаслідок інциденту, який спричинив їх непридатність. Західні країни припустили, що саботаж був навмисним.