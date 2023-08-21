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Шольц заявив, що захід не планує скидати "режим Путіна"

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російський диктатор Володимир Путін "дуже боїться" того, що країни заходу планують скинути його режим, але таких планів немає.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише Deutsche Welle.

Шольц 

Допомога Німеччини

Варто зазначити, що Німеччина є однією з лідерів серед країн, які надають нашим військам допомогу. Зокрема, Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

У пакеті допомоги від 9 серпня Німеччини передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot.

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Олаф ШольцВійна Росії проти України