Шольц заявил, что запад не планирует свергать "режим Путина"

Российский диктатор Владимир Путин "очень боится" того, что страны запада планируют свергнуть его режим, но таких планов нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Deutsche Welle.
Шольц
Следует отметить, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.
В пакете пособий от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.
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