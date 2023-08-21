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Шольц заявил, что запад не планирует свергать "режим Путина"

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российский диктатор Владимир Путин "очень боится" того, что страны запада планируют свергнуть его режим, но таких планов нет.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Deutsche Welle.

Шольц

Помощь Германии

Следует отметить, что Германия является одним из лидеров среди стран, оказывающих нашим войскам помощь. В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

В пакете пособий от 9 августа Германии передала Украине еще две пусковые установки ЗРК Patriot.

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Олаф ШольцВойна России против Украины