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Шольц заявил, что РФ потеряла на войне против Украины более 350 тысяч захватчиков

Берлин, Четверг 25 июля 2024 08:42
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Шольц заявил, что РФ потеряла на войне против Украины более 350 тысяч захватчиков Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

На войне против Украины, по оценкам властей Германии, погибли или были ранены 350 тысяч российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует DW.

Шольц заявил, что ради захвата дополнительных квадратных метров украинской территории российский диктатор Владимир Путин убивает мирных жителей, а также отправляет насмерть сотни тысяч российских солдат.

"По нашим данным - хотя точные цифры неизвестны - 350 тысяч российских солдат либо погибли, либо получили тяжелые ранения. И ежедневно это количество растет на тысячу и более", - сказал канцлер Германии.

Что еще известно о потерях России

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 571 тысячи оккупантов, а также тысячи единиц техники. Речь идет не только о бронированной технике, но и об авиации и кораблях.

Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1230 российских захватчиков.

Российский режим скрывает потери оккупационных войск в Украине.

Добавим, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия хочет до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. Он подчеркнул, что оккупанты все еще имеют преимущество в технике.

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