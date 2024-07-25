Шольц заявил, что РФ потеряла на войне против Украины более 350 тысяч захватчиков

На войне против Украины, по оценкам властей Германии, погибли или были ранены 350 тысяч российских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует DW.

"По нашим данным - хотя точные цифры неизвестны - 350 тысяч российских солдат либо погибли, либо получили тяжелые ранения. И ежедневно это количество растет на тысячу и более", - сказал канцлер Германии.

Шольц заявил, что ради захвата дополнительных квадратных метров украинской территории российский диктатор Владимир Путин убивает мирных жителей, а также отправляет насмерть сотни тысяч российских солдат.

Что еще известно о потерях России

По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла более 571 тысячи оккупантов, а также тысячи единиц техники. Речь идет не только о бронированной технике, но и об авиации и кораблях.

Только за последние сутки украинские защитники ликвидировали 1230 российских захватчиков.

Российский режим скрывает потери оккупационных войск в Украине.

Добавим, по словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, Россия хочет до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. Он подчеркнул, что оккупанты все еще имеют преимущество в технике.

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