Шольц заявив, що настав момент для дискусій про завершення війни в Україні

За словами Шольца, наразі німецький уряд виконає усі завдання, які зараз поставлені на карту. Канцлер заявив, що буде робити все, щоб "підтримати Україну, проте деякі громадяни не згодні з тим, що Німеччина підтримує Україну.

"Я вважаю, що зараз настав момент, коли нам також потрібно обговорити, як ми можемо вийти з цієї ситуації війни та досягти миру швидше, ніж здається зараз", - сказав він.

Шольц також заявив, виступає за участь Росії у другому саміті миру.