Шольц заявил, что настал момент для дискуссий о завершении войны в Украине

Германия постарается делать все для поддержки Украины. Уже настал момент для обсуждения того, как можно быстрее достичь мира.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF.
По словам Шольца, немецкое правительство выполнит все задачи, которые сейчас поставлены на карту. Канцлер заявил, что будет делать все, чтобы поддержать Украину, однако некоторые граждане не согласны с тем, что Германия поддерживает Украину.
"Я считаю, что сейчас настал момент, когда нам также нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас", - сказал он.
Шольц также заявил, что выступает за участие России во втором саммите мира.
В Швейцарии прошел саммит мира по имплементации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. На саммите присутствовали представители около 100 стран и международных организаций, которые затем подписали совместное коммюнике.
Украина ведет подготовку ко второму саммиту мира, который может состояться на территории Саудовской Аравии.
Ранее президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности диалога с Путиным .
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