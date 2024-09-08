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Шольц заявил, что настал момент для дискуссий о завершении войны в Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Германия постарается делать все для поддержки Украины. Уже настал момент для обсуждения того, как можно быстрее достичь мира.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF.

По словам Шольца, немецкое правительство выполнит все задачи, которые сейчас поставлены на карту. Канцлер заявил, что будет делать все, чтобы поддержать Украину, однако некоторые граждане не согласны с тем, что Германия поддерживает Украину.

"Я считаю, что сейчас настал момент, когда нам также нужно обсудить, как мы можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем кажется сейчас", - сказал он.

Шольц также заявил, что выступает за участие России во втором саммите мира.

 

"Формула мира" президента Зеленского

В Швейцарии прошел саммит мира по имплементации формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. На саммите присутствовали представители около 100 стран и международных организаций, которые затем подписали совместное коммюнике.

Украина ведет подготовку ко второму саммиту мира, который может состояться на территории Саудовской Аравии.

Ранее президент Владимир Зеленский поддержал решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности диалога с Путиным .

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Война в УкраинеОлаф Шольц