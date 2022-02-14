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Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект по особому статусу Донбасса

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Киев, Понедельник 14 февраля 2022 16:29
Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект по особому статусу Донбасса Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект об особом статусе Донбасса. По его словам, в этом его заверил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Шольца и Зеленского.

"Зеленский меня заверил, что Украина предоставит мне проект закона относительно особого статуса (Донбасса - ред.) и местных выборов для дискуссий", - сказал Шольц.

Напомним, ранее США обвинили России в искажении минских соглашений, заявив, что в них нет слова "автономия" для Донбасса.

Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие готовности Украины предоставить особый статус для Донбасса.

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Владимир Зеленский Донбасс Олаф Шольц
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