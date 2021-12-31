Шольц заявил о новых вызовах в связи с ситуацией у границ Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом на посту главы правительства новогоднем обращении к гражданам затронул ситуацию вокруг Украины. Он подчеркнул, что нерушимость границ не может быть предметом переговоров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой нf DW .

Для безопасности в Европе незаменимо трансатлантическое сотрудничество.

"Что касается Украины, мы сталкиваемся здесь на данный момент с новыми вызовами. Нерушимость границ - большое благо, она не подлежит обсуждению", - заявил Шольц.

Канцлер напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Группе семи.

"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился во флагмана - флагмана климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - заявил он.

По его мнению, голос Германии услышат только в том случае, если она будет "выступать в хоре со многими другими" нациями.