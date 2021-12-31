Шольц заявил о новых вызовах в связи с ситуацией у границ Украины
Канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом на посту главы правительства новогоднем обращении к гражданам затронул ситуацию вокруг Украины. Он подчеркнул, что нерушимость границ не может быть предметом переговоров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой нf DW.
Для безопасности в Европе незаменимо трансатлантическое сотрудничество.
"Что касается Украины, мы сталкиваемся здесь на данный момент с новыми вызовами. Нерушимость границ - большое благо, она не подлежит обсуждению", - заявил Шольц.
Канцлер напомнил, что с 1 января к Германии переходит председательство в Группе семи.
"Мы используем наше председательство для того, чтобы этот клуб государств превратился во флагмана - флагмана климатически нейтрального хозяйствования и справедливого мира", - заявил он.
По его мнению, голос Германии услышат только в том случае, если она будет "выступать в хоре со многими другими" нациями.
Напомним, Германия не видит скорого возвращения России в состав группы "большой семерки" (G7). По ее словам, пока неясно, когда это случится.