Шольц заявив про нові виклики у зв'язку з ситуацією біля кордонів України
Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді глави уряду новорічному зверненні до громадян торкнувся ситуації навколо України. Він підкреслив, що непорушність кордонів не може бути предметом переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нf DW.
Для безпеки в Європі незамінне трансатлантичне співробітництво.
"Що стосується України, ми стикаємося тут на даний момент з новими викликами. Непорушність кордонів-велике благо, вона не підлягає обговоренню", - заявив Шольц.
Канцлер нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування в групі семи.
"Ми використовуємо наше головування для того, щоб цей клуб держав перетворився на флагмана - флагмана кліматично нейтрального господарювання і справедливого світу", - заявив він.
На його думку, голос Німеччини почують тільки в тому випадку, якщо вона буде "виступати в хорі з багатьма іншими" націями.
Нагадаємо, Німеччина не бачить швидкого повернення Росії до складу групи" Великої сімки " (G7). За її словами, поки неясно, коли це трапиться.