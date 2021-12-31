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Шольц заявив про нові виклики у зв'язку з ситуацією біля кордонів України

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Берлін, П'ятниця 31 грудня 2021 03:12
Шольц заявив про нові виклики у зв'язку з ситуацією біля кордонів України Фото: майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді глави уряду новорічному зверненні до громадян торкнувся ситуації навколо України. Він підкреслив, що непорушність кордонів не може бути предметом переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням нf DW.

Для безпеки в Європі незамінне трансатлантичне співробітництво.

"Що стосується України, ми стикаємося тут на даний момент з новими викликами. Непорушність кордонів-велике благо, вона не підлягає обговоренню", - заявив Шольц.

Канцлер нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування в групі семи.

"Ми використовуємо наше головування для того, щоб цей клуб держав перетворився на флагмана - флагмана кліматично нейтрального господарювання і справедливого світу", - заявив він.

На його думку, голос Німеччини почують тільки в тому випадку, якщо вона буде "виступати в хорі з багатьма іншими" націями.

Нагадаємо, Німеччина не бачить швидкого повернення Росії до складу групи" Великої сімки " (G7). За її словами, поки неясно, коли це трапиться.

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