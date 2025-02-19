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Шольц про заяви Трампа про Зеленського: неправильні та небезпечні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський є нібто "диктатором". Їх він назвав "неправильними і небезпечними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Просто неправильно і небезпечно заперечувати демократичну легітимність президента Зеленського. Це правда: Володимир Зеленський - обраний глава держави Україна", - заявив він.

Він додав, що той факт, що чергові вибори не можуть проводитися в розпал війни, відповідає вимогам Конституції України та виборчого законодавства.

"Ніхто не повинен стверджувати зворотне", - констатував Шольц.

Канцлер нагадав, що саме Росія на чолі з Володимиром Путіним розпочала війну в Україні.

"Україна вже майже три роки захищається від нещадної російської агресії. День за днем", - уточнив він.

Реакція прем'єра Норвегії

На цю заяву Трампа відреагував і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який вважає подібне "глибоко необґрунтованим".

"Я думаю, що це (заява Трампа, - ред) є глибоко необґрунтовано і безпідставно. Це всенародно обраний президент із переважною більшістю голосів, якого повномасштабна війна застала в середині його терміну", - зазначив він.

 

Що сказав Трамп про Зеленського

Останніми днями президент США Дональд Трамп досить різкий і провокативний у своїх заявах. До того ж часто в них простежуються наративи російської пропаганди.

Так, Трамп назвав президента Володимира Зеленського "диктатором без виборів". Також він заявив, що підтримка Зеленського серед українців нібито "становить 4%". Хоча згідно з останнім соцопитуванням,Зеленському довіряють 57% українців.

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