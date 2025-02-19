Шольц о заявлениях Трампа про Зеленского: неправильны и опасны

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является якобы "диктатором". Их он назвал "неправильными и опасными".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Это правда: Владимир Зеленский - избранный глава государства Украина", - заявил он.
Он добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.
"Никто не должен утверждать обратное", - констатировал Шольц.
Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.
"Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем", - уточнил он.
На это заявление Трампа отреагировал и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который считает подобное "глубоко необоснованным".
"Я думаю, что это (заявление Трампа, - ред) глубоко необоснованно и безосновательно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока", - отметил он.
В последние дни президент США Дональд Трамп довольно резок и провокативен в своих заявлениях. К тому же часто в них прослеживаются нарративы российской пропаганды.
Так, Трамп назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Также он заявил, что поддержка Зеленского среди украинцев якобы "составляет 4%". Хотя согласно последнему соцопросу, Зеленскому доверяют 57% украинцев.
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