Шольц засміявся після коментарів про Taurus для України. Канцлера розкритикували

Інцидент стався минулих вихідних у Люнебурзі. Шольц відкинув можливість постачання ракет Taurus для України.

"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", - сказав канцлер, а після цього засміявся.

Опозиційна партія "Християнсько-демократичний союз" різко розкритикувала хихикання Шольца.

"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється за рахунок України. Хихикаючий канцлер ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", - сказав генсек ХДС Карстен Ліннеманн.

При цьому політик запитав Шольца, насправді серйозно той сприймає власні слова на підтримку України.