Шольц засміявся після коментарів про Taurus для України. Канцлера розкритикували

Канцлер Німеччини Олаф Шольц захихикав після коментарів про неможливість передачі ракет Taurus Україні. Опозиція розкритикувала канцлера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.
Інцидент стався минулих вихідних у Люнебурзі. Шольц відкинув можливість постачання ракет Taurus для України.
"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", - сказав канцлер, а після цього засміявся.
Опозиційна партія "Християнсько-демократичний союз" різко розкритикувала хихикання Шольца.
"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється за рахунок України. Хихикаючий канцлер ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", - сказав генсек ХДС Карстен Ліннеманн.
При цьому політик запитав Шольца, насправді серйозно той сприймає власні слова на підтримку України.
Партнери вже передавали Україні ракети далекого радіуса дії.Йдеться про Велику Британію, США та Францію. Західні ЗМІ також повідомляють, що Україна скоро може отримати ракети ATACMS з дальністю до 300 км.
Проте Німеччина відкидає можливість постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Канцлер Олаф Шольц пояснює це тим, що Німеччина нібито не зможе контролювати використання Україною ракет.
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