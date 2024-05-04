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Шольц засмеялся после комментариев о Taurus для Украины. Канцлера раскритиковали

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Канцлер Германии Олаф Шольц захихикал после комментариев о невозможности передачи ракет Taurus Украине. Оппозиция раскритиковала канцлера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Люнебурге. Шольц отверг возможность поставок ракет Taurus для Украины.

"Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", - сказал канцлер, а после этого засмеялся.

 

Оппозиционная партия "Христианско-демократический союз" резко раскритиковала хихиканье Шольца.

"Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется за счет Украины. Хихикающий канцлер оскорбляет людей, которые борются за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу", - сказал генсек ХДС Карстен Линнеманн.

При этом политик спросил Шольца, на самом ли деле серьезно тот воспринимает собственные слова в поддержку Украины.

 

Taurus для Украины

Партнеры уже передавали Украине ракеты дальнего радиуса действия. Речь идет о Великобритании, США и Франции. Западные СМИ также сообщают, что Украина скоро может получить ракеты ATACMS с дальностью до 300 км.

Однако Германия исключает возможность поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. Канцлер Олаф Шольц объясняет это тем, что Германия якобы не сможет контролировать использование Украиной ракет.

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