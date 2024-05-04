Шольц засміявся після коментарів про Taurus для України. Канцлера розкритикували

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

Інцидент стався минулих вихідних у Люнебурзі. Шольц відкинув можливість постачання ракет Taurus для України.

"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", - сказав канцлер, а після цього засміявся.

Generalsekretär #Linnemann: „Es ist absolut beschämend, dass der #Bundeskanzler auf Kosten der #Ukraine kichert und lacht. Dieser #KicherKanzler beleidigt die Menschen, die in der Ukraine um ihr Überleben kämpfen. Diese Menschen kämpfen auch für unsere Freiheit.“ #Scholzlacht pic.twitter.com/A4R4ewBNpi — CDU Deutschlands (@CDU) May 3, 2024

Опозиційна партія "Християнсько-демократичний союз" різко розкритикувала хихикання Шольца.

"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється за рахунок України. Хихикаючий канцлер ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", - сказав генсек ХДС Карстен Ліннеманн.

При цьому політик запитав Шольца, насправді серйозно той сприймає власні слова на підтримку України.