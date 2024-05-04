Шольц засмеялся после комментариев о Taurus для Украины. Канцлера раскритиковали

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на N-TV.

Инцидент произошел в минувшие выходные в Люнебурге. Шольц отверг возможность поставок ракет Taurus для Украины.

"Конечно, я доверяю своим друзьям. Но я бы не отдавал всем все оружие", - сказал канцлер, а после этого засмеялся.

Generalsekretär #Linnemann : „Это есть absolute beschämend, dass der #Bundeskanzler auf Kosten der #Ukraine kichert und lacht. Dieser #KicherKanzler beleidigt die Menschen, die in der Ukraine um ihr Überleben kämpfen. Diese Menschen kämpfen auch für unsere Freiheit.“

Оппозиционная партия "Христианско-демократический союз" резко раскритиковала хихиканье Шольца.

"Это абсолютно позорно, что канцлер хихикает и смеется за счет Украины. Хихикающий канцлер оскорбляет людей, которые борются за свое выживание в Украине, а также за нашу свободу", - сказал генсек ХДС Карстен Линнеманн.

При этом политик спросил Шольца, на самом ли деле серьезно тот воспринимает собственные слова в поддержку Украины.