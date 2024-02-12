Шольц закликав збільшити виробництво зброї у Європі

"Європейські партнери повинні об’єднати свої замовлення та забезпечити безпеку оборонної промисловості на наступні кілька десятиліть. Ми повинні перейти до великомасштабного виробництва озброєнь", - сказав Шольц.

За його словами, це "терміново необхідно, адже ми живемо не в часи миру".

"Агресивна війна Росії в Україні та "імперські амбіції", відкрито висловлені президентом Володимиром Путіним, є головною загрозою європейському мирному порядку. У цій ситуації діє наступне: якщо ви хочете миру, ви повинні успішно стримувати можливих агресорів", - зазначив канцлер Німеччини.

Таку заяву Шольц зробив під час церемонії відкриття нового заводу боєприпасів Rheinmetall в Унтерлюсі, Нижня Саксонія. Очікується, що після будівництва та фази запуску завод вироблятиме 200 000 артилерійських боєприпасів щорічно.

Rheinmetall побудує новий завод для постачання снарядів Україні

Як раніше повідомив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, концерн побудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди постачатимуть у тому числі й Україні.

Паппергер також відкинув звинувачення у повільному постачанні зброї Україні.

"Темп швидкий: те, що раніше займало десять років, тепер виконується за кілька місяців. Тепер ми в рекордно короткі терміни збудуємо новий завод з виробництва боєприпасів у Німеччині, щоб забезпечити стратегічну безпеку постачання", сказав він.

Він зазначив хорошу співпрацю між урядом Німеччини та збройовою промисловістю.

"У військових закупках багато що змінилося на краще. Тільки Rheinmetall минулого року отримала від федерального уряду замовлення або рамкові угоди на суму понад 10 млрд євро - для Бундесверу та України. Цього року ця сума збільшиться як мінімум до 15 мільярдів", - додав він.