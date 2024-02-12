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Шольц призвал увеличить производство оружия в Европе

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал европейских партнеров значительно увеличить производство оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stern.de.

"Европейские партнеры должны объединить свои заказы и обеспечить безопасность оборонной промышленности на следующие несколько десятилетий. Мы должны перейти к крупномасштабному производству вооружений", - сказал Шольц.

По его словам, это "срочно необходимо, ведь мы живем не во времена мира".

"Агрессивная война России в Украине и "имперские амбиции", открыто высказанные президентом Владимиром Путиным, являются главной угрозой европейскому мирному порядку. В этой ситуации действует следующее: если вы хотите мира, вы должны сдерживать возможных агрессоров", - отметил канцлер Германии.

Такое заявление Шольц сделал во время церемонии открытия нового завода Rheinmetall боеприпасов в Унтерлюсе, Нижняя Саксония. Ожидается, что после строительства и фазы запуска завод будет производить 200 тысяч артиллерийских боеприпасов ежегодно.

Rheinmetall построит новый завод для поставок снарядов

Как ранее сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер, концерн построит в Германии новый завод по производству боеприпасов. Снаряды будут поставлять, в том числе, и в Украину.

Паппергер также отверг обвинения в медленном снабжении оружия Украине.

"Темп быстрый: то, что раньше занимало десять лет, теперь выполняется через несколько месяцев. Теперь мы в рекордно короткие сроки построим новый завод по производству боеприпасов в Германии, чтобы обеспечить стратегическую безопасность поставок", сказал он.

Он отметил хорошее сотрудничество между правительством Германии и оружейной промышленностью.

"В военных закупках многое изменилось к лучшему. Только Rheinmetall в прошлом году получила от федерального правительства заказ или рамочные соглашения на сумму более 10 млрд евро - для Бундесвера и Украины. В этом году эта сумма увеличится как минимум до 15 миллиардов", - добавил он.

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Олаф Шольц