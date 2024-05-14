Шольц закликав не завищувати очікувань від саміту миру

"Ні в кого не повинно бути надмірних очікувань. У кращому разі буде покладено початок процесу, який може призвести до прямих перемовин між Україною і Росією", - сказав Шольц.

Водночас він зазначив, що під час Саміту миру учасники обговорюватимуть безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими та заборону використання ядерної зброї.

Також канцлер Німеччини додав, що наразі немає бажаної реакції європейців щодо його заклику надати Україні більше озброєнь.

"Це пригнічує, оскільки Україна терміново потребує додаткових систем ППО. Путін, очевидно, має намір зруйнувати інфраструктуру України", - зазначив Шольц.