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Шольц закликав не завищувати очікувань від саміту миру

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Під час Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії в червні, не буде переговорів безпосередньо про закінчення війни в Україні.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю журналу Stern, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutche Welle.

"Ні в кого не повинно бути надмірних очікувань. У кращому разі буде покладено початок процесу, який може призвести до прямих перемовин між Україною і Росією", - сказав Шольц.

Водночас він зазначив, що під час Саміту миру учасники обговорюватимуть безпеку атомних електростанцій, експорт зерна, питання обміну полоненими та заборону використання ядерної зброї.

Також канцлер Німеччини додав, що наразі немає бажаної реакції європейців щодо його заклику надати Україні більше озброєнь.

"Це пригнічує, оскільки Україна терміново потребує додаткових систем ППО. Путін, очевидно, має намір зруйнувати інфраструктуру України", - зазначив Шольц.

Саміт миру

Нагадаємо, Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн.

Низка світових лідерів вже підтвердили свою участь у саміті миру, а от Росія запрошення не отримала.

Президент України Володимир Зеленський вже озвучив теми, які мають намір обговорити на саміті. Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Саміт мируВійна в УкраїніОлаф Шольц