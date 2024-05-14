RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц призвал не завышать ожидания от саммита мира

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во время Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии в июне, не будет переговоров непосредственно об окончании войны в Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutche Welle.

"Ни у кого не должно быть чрезмерных ожиданий. В лучшем случае будет положено начало процессу, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", - сказал Шольц.

В то же время, он отметил, что во время Саммита мира участники будут обсуждать безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, вопросы обмена пленными и запрет использования ядерного оружия.

Также канцлер Германии добавил, что пока нет желаемой реакции европейцев по поводу его призыва предоставить Украине больше вооружений.

"Это огорчает, поскольку Украина срочно нуждается в дополнительных системах ПВО. Путин, очевидно, намерен разрушить инфраструктуру Украины", - отметил Шольц.

Саммит мира

Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран.

Ряд мировых лидеров уже подтвердили свое участие в саммите мира, а вот Россия приглашения не получила.

Президент Украины Владимир Зеленский уже озвучил темы, которые намерены обсудить на саммите. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Саммит мираВойна в УкраинеОлаф Шольц