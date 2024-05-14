Шольц призвал не завышать ожидания от саммита мира

Во время Глобального саммита мира, который состоится в Швейцарии в июне, не будет переговоров непосредственно об окончании войны в Украине.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью журналу Stern, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutche Welle.
"Ни у кого не должно быть чрезмерных ожиданий. В лучшем случае будет положено начало процессу, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", - сказал Шольц.
В то же время, он отметил, что во время Саммита мира участники будут обсуждать безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, вопросы обмена пленными и запрет использования ядерного оружия.
Также канцлер Германии добавил, что пока нет желаемой реакции европейцев по поводу его призыва предоставить Украине больше вооружений.
"Это огорчает, поскольку Украина срочно нуждается в дополнительных системах ПВО. Путин, очевидно, намерен разрушить инфраструктуру Украины", - отметил Шольц.
Напомним, Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран.
Ряд мировых лидеров уже подтвердили свое участие в саммите мира, а вот Россия приглашения не получила.
Президент Украины Владимир Зеленский уже озвучил темы, которые намерены обсудить на саммите. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
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