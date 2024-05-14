Шольц призвал не завышать ожидания от саммита мира

"Ни у кого не должно быть чрезмерных ожиданий. В лучшем случае будет положено начало процессу, который может привести к прямым переговорам между Украиной и Россией", - сказал Шольц.

В то же время, он отметил, что во время Саммита мира участники будут обсуждать безопасность атомных электростанций, экспорт зерна, вопросы обмена пленными и запрет использования ядерного оружия.

Также канцлер Германии добавил, что пока нет желаемой реакции европейцев по поводу его призыва предоставить Украине больше вооружений.

"Это огорчает, поскольку Украина срочно нуждается в дополнительных системах ПВО. Путин, очевидно, намерен разрушить инфраструктуру Украины", - отметил Шольц.