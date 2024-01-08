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Шольц закликав країни ЄС надати Україні додаткову підтримку

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни ЄС надати Україні більшу підтримку цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BR24.

"Постачання зброї для України, заплановані досі більшістю країн-членів ЄС, у будь-якому разі занадто малі. Тому я закликаю наших союзників у Європейському союзі також активізувати свої зусилля на користь України", - заявив він. 

За словами Шольца, не пізніше 1 лютого, до саміту ЄС має бути представлений максимально точний огляд внеску, який європейські партнери зроблять на підтримку України цього року.

"Європа повинна продемонструвати, що вона твердо стоїть на боці України, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей", - попередив він.

Допомога Німеччині Україні

Німеччина є найсильнішим прихильником України після США. Тільки на цей рік було виділено кошти на постачання зброї та матеріалів на суму вісім мільярдів євро. Крім того, було надано гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму в мільярди.

Зокрема, Берлін надав кілька видів артилерії, танки Leopard старої і нової модифікації, системи ППО IRIS-T і Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Нещодавно Німеччина оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву додаткові зенітки Gepard.

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