Шольц призвал страны ЕС оказать Украине дополнительную поддержку

"Поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", - заявил он.

По словам Шольца, не позднее 1 февраля, к саммиту ЕС должен быть представлен максимально точный обзор вклада, который европейские партнеры внесут в поддержку Украины в этом году.

"Европа должна продемонстрировать, что она твердо стоит на стороне Украины, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей", - предупредил он.

Помощь Германии Украине

Германия является самым сильным сторонником Украины после США. Только на этот год были выделены средства на поставку оружия и материалов на сумму восемь миллиардов евро. Кроме того, была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на общую сумму в миллиарды.

В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

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