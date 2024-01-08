RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц призвал страны ЕС оказать Украине дополнительную поддержку

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны ЕС оказать Украине большую поддержку в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BR24.

"Поставки оружия для Украины, запланированные до сих пор большинством стран-членов ЕС, в любом случае слишком малы. Поэтому я призываю наших союзников в Европейском союзе также активизировать свои усилия в пользу Украины", - заявил он. 

По словам Шольца, не позднее 1 февраля, к саммиту ЕС должен быть представлен максимально точный обзор вклада, который европейские партнеры внесут в поддержку Украины в этом году.

"Европа должна продемонстрировать, что она твердо стоит на стороне Украины, на стороне свободы, международного права и европейских ценностей", - предупредил он.

Помощь Германии Украине

Германия является самым сильным сторонником Украины после США. Только на этот год были выделены средства на поставку оружия и материалов на сумму восемь миллиардов евро. Кроме того, была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на общую сумму в миллиарды.

В частности, Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

Недавно Германия обновила список поставленной Украине военной помощи. Берлин передал Киеву дополнительные зенитки Gepard.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф ШольцВойна России против УкраиныЕвросоюз