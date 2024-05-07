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Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у саміті миру щодо України

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у Глобальному саміті миру щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.

За його словами, якщо такі країни, як Китай, Бразилія та Індія, закличуть Росію вивести свої війська з України, шанси на швидкий мир зростуть.

"Чим більше країн, таких як Китай, Бразилія, Індія та багато інших, скажуть Росії: "Досить! Ця війна має закінчитися, Росія повинна вивести свої війська!", тим більше шансів на мир у найближчому майбутньому", - заявив Шольц. 

Канцлер вважає, що країни, які розвиваються, також мають активізувати свої дипломатичні зусилля для проведення мирної конференції, запланованої у Швейцарії на червень.

"Той факт, що Глобальний Південь відіграє і повинен відігравати тут важливу роль, безумовно, є відображенням полікризового світу. Тим більше шансів, що дипломатичні зусилля, такі як запланована Швейцарією мирна конференція, наблизять нас до справедливого миру", - заявив він. 

На зустрічі під Люцерном, серед іншого, буде обговорено, що у війні проти України не повинна використовуватися ядерна зброя і що не повинно бути атак на атомні електростанції.

Глобальний саміт миру

Цього року вперше відбудеться зустріч на найвищому рівні за українською програмою миру. Україна запросила до участі в цьому заході понад 150 країн.

Водночас Київ відмовився запросити на саміт Росію; як зазначив глава Офісу президента України Андрій Єрмак, присутність РФ можлива тільки на другому засіданні моделі.

Докладніше про те, що планується обговорити на саміті, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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