Шольц закликав країни з економікою, що розвивається, взяти участь у саміті миру щодо України

За його словами, якщо такі країни, як Китай, Бразилія та Індія, закличуть Росію вивести свої війська з України, шанси на швидкий мир зростуть.

"Чим більше країн, таких як Китай, Бразилія, Індія та багато інших, скажуть Росії: "Досить! Ця війна має закінчитися, Росія повинна вивести свої війська!", тим більше шансів на мир у найближчому майбутньому", - заявив Шольц.

Канцлер вважає, що країни, які розвиваються, також мають активізувати свої дипломатичні зусилля для проведення мирної конференції, запланованої у Швейцарії на червень.

"Той факт, що Глобальний Південь відіграє і повинен відігравати тут важливу роль, безумовно, є відображенням полікризового світу. Тим більше шансів, що дипломатичні зусилля, такі як запланована Швейцарією мирна конференція, наблизять нас до справедливого миру", - заявив він.

На зустрічі під Люцерном, серед іншого, буде обговорено, що у війні проти України не повинна використовуватися ядерна зброя і що не повинно бути атак на атомні електростанції.