Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в саммите мира по Украине

По его словам, если такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, призовут Россию вывести свои войска из Украины, шансы на скорый мир возрастут.

Канцлер считает, что развивающиеся страны также должны активизировать свои дипломатические усилия для проведения мирной конференции, запланированной в Швейцарии на июнь.

На встрече под Люцерном, среди прочего, будет обсуждаться, что в войне против Украины не должно использоваться ядерное оружие и что не должно быть атак на атомные электростанции.