Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в саммите мира по Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.
По его словам, если такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, призовут Россию вывести свои войска из Украины, шансы на скорый мир возрастут.
Канцлер считает, что развивающиеся страны также должны активизировать свои дипломатические усилия для проведения мирной конференции, запланированной в Швейцарии на июнь.
На встрече под Люцерном, среди прочего, будет обсуждаться, что в войне против Украины не должно использоваться ядерное оружие и что не должно быть атак на атомные электростанции.
В этом году впервые состоится встреча на высшем уровне по украинской программе мира. Украина пригласила к участию в этом мероприятии более 150 стран.
В то же время Киев отказался пригласить на саммит Россию; как отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, присутствие РФ возможно только на втором заседании модели.
Подробнее о том, что планируется обсудить на саммите, читайте в материале РБК-Украина.
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