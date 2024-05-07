RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в саммите мира по Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал страны с развивающейся экономикой принять участие в Глобальном саммите мира по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.

По его словам, если такие страны, как Китай, Бразилия и Индия, призовут Россию вывести свои войска из Украины, шансы на скорый мир возрастут.

Канцлер считает, что развивающиеся страны также должны активизировать свои дипломатические усилия для проведения мирной конференции, запланированной в Швейцарии на июнь.

На встрече под Люцерном, среди прочего, будет обсуждаться, что в войне против Украины не должно использоваться ядерное оружие и что не должно быть атак на атомные электростанции.

Глобальный саммит мира

В этом году впервые состоится встреча на высшем уровне по украинской программе мира. Украина пригласила к участию в этом мероприятии более 150 стран.

В то же время Киев отказался пригласить на саммит Россию; как отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, присутствие РФ возможно только на втором заседании модели.

Подробнее о том, что планируется обсудить на саммите, читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олаф ШольцШвейцарияВойна России против УкраиныВойна в Украине