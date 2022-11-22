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Шольц закликав бути готовим до ескалації війни в Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина має бути готовою до ескалації ситуації в Україні. Вона може полягати у руйнуванні інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Зважаючи на розвиток війни і видимих і зростаючих невдач Росії... ми повинні бути готові до ескалації", - сказав Шольц на конференції в Берліні, організованій газетою Sueddeutsche Zeitung.

Шольц заявив, що його нещодавня поїздка до Китаю коштувала того, щоби викласти спільну позицію двох країн проти застосування ядерної зброї.

Під час свого візиту до Китаю на початку цього місяця Шольц та голова КНР Сі Цзіньпін засудили погрози застосування атомної зброї в Україні.

Шольц сказав, що оборонний фонд 100 млрд євро, оголошений після вторгнення Росії, став результатом уроку, отриманого при нарощуванні оборонних запасів німецьких збройних сил.

Як повідомляло РБК-Україна, парламент Німеччини має намір виділити до 100 млрд євро на закупівлі нового озброєння та військової техніки.

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Війна Росії проти України