Шольц - Заходу: Україна незабаром може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів

"Європейський союз і його держави-члени є найбільшим фінансовим спонсором України, який надав понад 91 млрд доларів від початку війни, за ними слідують США і Німеччина. Військова підтримка Німеччини поступається тільки американській", - заявив він.

За словами канцлера, з початку війни уряд Німеччини виділив, закупив і поставив Україні військове обладнання, включно з танками, артилерією і дорогими системами ППО, на суму понад 30 млрд доларів. Це крім, додав він, невійськової підтримки Німеччини, включно з прийомом понад мільйона українських біженців, і частки в підтримці ЄС.

"Наше послання зрозуміле: ми повинні зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії. Якщо ми цього не зробимо, то незабаром ми можемо прокинутися у світі, який буде ще більш нестабільним, загрозливим і непередбачуваним, ніж за часів холодної війни", - заявив Шольц.

Він зазначив, що деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити.

"Попри нашу підтримку, Україна незабаром може зіткнутися із серйозною нестачею зброї та боєприпасів. Деякі фінансові зобов'язання вже вичерпані, а інші необхідно продовжити. Довгострокові наслідки і витрати, пов'язані з нездатністю зупинити агресію (російського диктатора Володимира, - ред.) Путіна, перевершать будь-які інвестиції, які ми робимо зараз", - підкреслив він.

Допомога Україні від Німеччини

Німеччина є одним з основних союзників України після початку повномасштабного вторгнення росіян.

Берлін уже передав українським військовим зенітні ракетні комплекси Patriot і IRIS-T, танки Leopard 2, бойові машини піхоти Marder і багато іншої техніки.

31 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.

Крім цього, міністр охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах запевнив Україну в подальшій допомозі та співпраці в галузі охорони здоров'я.

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