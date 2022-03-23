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Шольц выступил против введения миротворцев НАТО и закрытия неба над Украиной

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Канцлер Германии Олаф Шольц исключил отправку в Украину миротворческой миссии НАТО и против закрытия неба. Он заверил Киев в поддержке, но отметил, что "Альянс не станет участником войны".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на forum24.cz.

"Разумеется, я слышу голоса тех, кто нуждается в бесполетной зоне или миротворческих сил НАТО в Украине. Как бы тяжело это ни было, мы на это не пойдем", - сказал Шольц.

Он отметил, нужно настаивать на том, что между НАТО и Россией не должно быть прямого противостояния и призвал к немедленному прекращению войны в Украине.

"НАТО не станет участником войны. Оружие должно немедленно замолчать", - заявил Шольц.

Канцлер также подчеркнул, что никто не может сказать, приведут ли нынешние переговоры между Украиной и Россией к успеху, но заверил, что Германия не пропустит ни одной попытки восстановить мир на континенте.

"Война уничтожает Украину. Но война также разрушает будущее Путина в России", - сказал глава немецкого правительства.

Шольц добавил, президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на немецкую солидарность.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда представит НАТО предложение по введению миротворческой миссии в Украину.

С соответствующим предложением он выступит на саммите Альянса, который состоится 24 марта в Брюсселе.

Добавим, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил НАТО "последствиями" в случае введения миротворческой миссии в Украину. Он заявил, что это будет означать прямое столкновение России и Альянса.

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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