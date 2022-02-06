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Шольц о встрече с Байденом: будет сигналом РФ о последствиях вторжения в Украину

Автор: Артем Горовенко

Канцлер Германии Олаф Шольц перед поездкой в США предостерег Россию от вторжения в Украину и пригрозил последствиями. По его словам, встреча с президентом США Джо Байденом должна стать сплоченным сигналом для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на tagesschau.de.

"Тесная координация между европейскими партнерами и США очень важна. Цель - направить Кремлю единый сигнал о том, что нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины будет иметь серьезные последствия для России. Политические, экономические и геостратегические", - цитирует издание слова Шольца в интервью Bild am Sonntag.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден встретится с Шольцем 7 февраля, лидеры США и Германии обсудят ситуацию вокруг Украины и сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса.

Также стало известно, что на 14 февраля состоится визит Шольца в Украину. У него запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским.

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Джозеф БайденОлаф ШольцВторжение России в Украину