Шольц во время визита в Киев: помогать будем сколько потребуется

"Но мы не просто хотим продемонстрировать солидарность, мы также хотим заверить, что помощь, которую мы организуем - финансовая, гуманитарная, но также и когда речь идет об оружии - будет продолжаться. И что мы будем продолжать его до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за независимость", - добавил он.