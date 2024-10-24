Шольц виступив проти запрошення України в НАТО

Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Тому запрошення України до Альянсу не стоїть на порядку денному.
Про це заявив німецький канцлер Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDF.
Шольц нагадав, що НАТО ухвалив рішення стосовно перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні, й, на його думку, "наразі немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього".
"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", - додав він.
Ба більше, канцлер Німеччини заявив, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну вимагає виважених дій, які, з одного боку, гарантують підтримку Києву, а з іншого боку, гарантують, що це не перетвориться на війну між Москвою і НАТО.
"Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", - наголосив він.
Нагадаємо, хоча на липневому саміті НАТО у Вашингтоні Київ не отримав запрошення до Альянсу, розмови про майбутнє України в досі не стихають.
На тому тижні глава Міноборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що країнам НАТО необхідно обговорити, на яких умовах Україна отримає запрошення та приєднається до блоку.
Водночас на початку цього тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що більшість країн НАТО підтримує запрошення України до НАТО. Але у кількох країн залишається стримана позиція, додав він.
Сьогодні ж Politico повідомило, що запрошення України до НАТО блокують сім країн.
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