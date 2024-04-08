Шольц відвідає Китай: обговорить війну в Україні та вплив Пекіна на Росію

Позиція Китаю щодо війни в Україні

Нагадаємо, Китай неоднозначно ставиться до війни Росії проти України. Зокрема, влада КНР відмовилася засуджувати російське вторгнення, а також підтримує дипломатичні відносини з Москвою.

При цьому Китай оприлюднив свій план врегулювання війни Росії проти України, в якому не передбачено виведення військ окупантів з території нашої країни.

Україна активно намагається заручитись підтримкою Китаю. Представників Пекіна запросили на саміт світу, на якому обговорюватимуть формулу миру. Зустріч на рівні лідерів організують у Швейцарії, вона може відбутися вже в червні.

Нещодавно міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне заявив, що його країна очікує від Китаю дуже чітких сигналів для Росії через війну в Україні.

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