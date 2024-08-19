Шольц відреагував на інформацію ЗМІ щодо скорочення допомоги Україні

Що передувало

Нагадаємо, днями німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) дізналося про нібито плани уряду Німеччини урізати бюджетні витрати. Зокрема, Берлін начебто планує перестати виділяти нові кошти на військову допомогу Україні.

Тим часом у Німеччині заявили, що продовжать надавати підтримку Україні для захисту від російської агресії стільки часу, скільки потрібно.

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