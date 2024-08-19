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Шольц відреагував на інформацію ЗМІ щодо скорочення допомоги Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Німеччина продовжить підтримувати Україну, зокрема за допомогою кредиту на 50 млрд євро у рамках "Групи семи" (G7).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца у соцмережі Х.

Шольц наголосив, що Німеччина була і залишається країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу. 

"І ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 млрд євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це", - зазначив канцлер Німеччини. 

Що передувало

Нагадаємо, днями німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) дізналося про нібито плани уряду Німеччини урізати бюджетні витрати. Зокрема, Берлін начебто планує перестати виділяти нові кошти на військову допомогу Україні.

Тим часом у Німеччині заявили, що продовжать надавати підтримку Україні для захисту від російської агресії стільки часу, скільки потрібно.

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Допомога УкраїніВійськова допомогаОлаф Шольц