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Шольц отреагировал на информацию СМИ о сокращении помощи Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Германия продолжит поддерживать Украину, в частности с помощью кредита на 50 млрд евро в рамках "Группы семи" (G7).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в соцсети Х.

Шольц отметил, что Германия была и остается страной, которая среди европейских государств предоставляет Украине наибольшую помощь. 

"И мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 млрд евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Она может опираться на это", - отметил канцлер Германии.

Что предшествовало

Напомним, на днях немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) узнало о якобы планах правительства Германии урезать бюджетные расходы. В частности, Берлин вроде бы планирует перестать выделять новые средства на военную помощь Украине.

Тем временем, в Германии заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине для защиты от российской агрессии столько времени, сколько нужно.

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