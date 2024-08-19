Шольц отреагировал на информацию СМИ о сокращении помощи Украине

Что предшествовало

Напомним, на днях немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) узнало о якобы планах правительства Германии урезать бюджетные расходы. В частности, Берлин вроде бы планирует перестать выделять новые средства на военную помощь Украине.

Тем временем, в Германии заявили, что продолжат оказывать поддержку Украине для защиты от российской агрессии столько времени, сколько нужно.

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