Шольц відповів, чи очікувати скорочення допомоги США Україні після інавгурації Трампа

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує, що Сполучені Штати Америки (США) скоротять допомогу Україні після інавгурації новообраного президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час виступу на пресконференції в Берліні Шольц заявив, що двічі розмовляв з Трампом після виборів у США та додав, що між сторонами ведеться "інтенсивний" дипломатичний діалог.
"Тому ми можемо сподіватися, що хороша співпраця між Європою і США буде успішною і в майбутньому, в тому числі в питанні підтримки України. Тому я не очікую, що США припинять підтримувати Україну в її захисті", - сказав він.
США є одним із ключових союзників України у протистоянні російській агресії, надаючи масштабну військову, економічну та гуманітарну допомогу. Військова підтримка включає постачання сучасного озброєння, такого як системи HIMARS, протитанкові комплекси Javelin, зенітні системи Patriot та боєприпаси, а також навчання українських військових. Вашингтон також надає розвідувальну інформацію та допомагає посилювати обороноздатність України.
8 січня Штати оголосили про фінальний пакет підтримки Києву від адміністрації президента США Джо Байдена. Водночас близько 3,8 млрд доларів, що були закладені Конгресом, залишаються невикористаними.
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