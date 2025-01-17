Шольц відповів, чи очікувати скорочення допомоги США Україні після інавгурації Трампа

Під час виступу на пресконференції в Берліні Шольц заявив, що двічі розмовляв з Трампом після виборів у США та додав, що між сторонами ведеться "інтенсивний" дипломатичний діалог.

"Тому ми можемо сподіватися, що хороша співпраця між Європою і США буде успішною і в майбутньому, в тому числі в питанні підтримки України. Тому я не очікую, що США припинять підтримувати Україну в її захисті", - сказав він.