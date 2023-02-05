UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шольц відповів, чи існує домовленість щодо незастосування Україною західної зброї на території РФ

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Незастосування Україною західного озброєння на території РФ вже обговорювалося союзниками та партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини Олафа Шольца виданню Bild.

Зокрема політик розповів, чи існують домовленості з президентом Володимиром Зеленським про те, що зброя Заходу використовуваметься лише на українській території, а також те, що нею не буде атакована територія Росії.

"Стосовно цього питання існує консенсус", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 та дозволила іншим країнам відповідні поставки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяДопомога УкраїніОлаф ШольцВійна Росії проти України