Шольц відповів, чи існує домовленість щодо незастосування Україною західної зброї на території РФ
Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Незастосування Україною західного озброєння на території РФ вже обговорювалося союзниками та партнерами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини Олафа Шольца виданню Bild.
Зокрема політик розповів, чи існують домовленості з президентом Володимиром Зеленським про те, що зброя Заходу використовуваметься лише на українській території, а також те, що нею не буде атакована територія Росії.
"Стосовно цього питання існує консенсус", - підкреслив Шольц.
Нагадаємо, Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 та дозволила іншим країнам відповідні поставки.
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