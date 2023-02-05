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Шольц відповів, чи існує домовленість щодо незастосування Україною західної зброї на території РФ

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Неділя 05 лютого 2023 03:15
Шольц відповів, чи існує домовленість щодо незастосування Україною західної зброї на території РФ Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Незастосування Україною західного озброєння на території РФ вже обговорювалося союзниками та партнерами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини Олафа Шольца виданню Bild.

Зокрема політик розповів, чи існують домовленості з президентом Володимиром Зеленським про те, що зброя Заходу використовуваметься лише на українській території, а також те, що нею не буде атакована територія Росії.

"Стосовно цього питання існує консенсус", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, Німеччина вирішила надати Україні танки Leopard 2 та дозволила іншим країнам відповідні поставки.

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