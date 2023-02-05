Шольц ответил, есть ли договоренность о неприменении Украиной западного оружия на территории РФ

В частности политик рассказал, существуют ли договоренности с президентом Владимиром Зеленским о том, что оружие Запада будет использоваться только на украинской территории, а также то, что им не будет атакована территория России.

"По этому вопросу существует консенсус", - подчеркнул Шольц.