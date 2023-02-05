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Шольц ответил, есть ли договоренность о неприменении Украиной западного оружия на территории РФ

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Воскресенье 05 февраля 2023 03:15
Шольц ответил, есть ли договоренность о неприменении Украиной западного оружия на территории РФ Фото: Канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Неприменение Украиной западного вооружения на территории РФ уже обсуждалось союзниками и партнерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью канцлера Германии Олафа Шольца изданию Bild.

В частности политик рассказал, существуют ли договоренности с президентом Владимиром Зеленским о том, что оружие Запада будет использоваться только на украинской территории, а также то, что им не будет атакована территория России.

"По этому вопросу существует консенсус", - подчеркнул Шольц.

Напомним, Германия решила предоставить Украине танки Leopard 2 и разрешила другим странам соответствующие поставки.

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