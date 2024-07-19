Шольц відхилив заклик Зеленського збивати ракети та дрони над Україною

Шольц відхилив заклика президента України Володимира Зеленського до союзників збивати російські ракети та безпілотники над Україною. Відповідну заяву канцлер Німеччини зробив на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великобританії.

Як зазначають ЗМІ, заперечення Шольца стосували також заклику Зеленського зняти обмеження на використання наданої західної зброї для ударів по території Росії.

На питання про те, чи згоден Шольц з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, він сказав: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".