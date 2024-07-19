Шольц отклонил призыв Зеленского сбивать ракеты и дроны над Украиной

Шольц отклонил призыв президента Украины Владимира Зеленского к союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над Украиной. Соответствующее заявление канцлер Германии сделал на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании.

Как отмечают СМИ, возражения Шольца касались также призыва Зеленского снять ограничения на использование предоставленного западного оружия для ударов по территории России.

На вопрос о том, согласен ли Шольц с другими странами НАТО по поводу этих призывов Зеленского, он сказал: "Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу".